Lateral do Inter fala sobre lance de pênalti reclamado pelo Grêmio: "Para mim, não foi"

Defensor colorado entende que o choque foi normal de jogo. Renan Mattos / Agencia RBS

Protagonista do lance polêmico com Aravena, o lateral-direito colorado Braian Aguirre alega que não cometeu o pênalti reclamado pelo Grêmio. O atleta falou sobre o caso na zona mista após o empate em 1 a 1 no Gre-Nal 447 neste sábado (19).

— Creio que (o choque) foi do jogo, creio que não foi (pênalti). Para mim, não foi. O árbitro tem o seu critério e foi ao VAR e para ele não foi — comentou.

O lateral colorado também avaliou o resultado da partida na Arena e, assim como Alan Patrick, valorizou o ponto conquistado fora de casa:

— Tivemos nossas chances. Tivemos opções claras para ganhar a partida, mas não conseguimos. O empate foi bom. Creio que fora de casa é importante sempre somar (pontos).

O Inter volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado (26), às 16h, contra o Juventude, no Estádio Beira-Rio. Antes disto, na terça-feira (22), o time do técnico Roger Machado recebe o Nacional, pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores. A partida está marcada para as 21h30min, também na casa colorada.