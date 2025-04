Camilo Cándido vestiu a camisa de todos os times do Grupo F. Reprodução / Reprodução

O Inter enfrenta o Atlético Nacional nesta quinta-feira (10), pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores. A partida marcará o reencontro de Camilo Cándido, jogador da equipe colombiana, com o Beira-Rio. Marcando uma curiosa coincidência.

Logo quando os grupos da competição foram sorteados, surgiram publicações nas redes sociais fazendo a lembrança: Cándido já vestiu a camisa dos quatro clubes do Grupo F, incluindo a do Inter.

Mas, afinal, quando o lateral-esquerdo esteve no Colorado?

Quatro clubes do Grupo F

Cándido em ação pelo Bahia, em 2013. Felipe Oliveira / Bahia/Divulgação

Contratado pelo Atlético Nacional em janeiro, Camilo Cándido se destacou no futebol uruguaio pelo Nacional, entre 2021 e 2023, quando foi vendido ao Bahia.

Em Salvador, disputou 19 jogos do Brasileirão e depois se transferiu para o Cruz Azul, do México.

Teste no Inter

Com 20 anos, Camilo Cándido passou pelas categorias de base do Inter. Arquivo Pessoal / Divulgação

O que poucos lembram é de sua passagem pelo Inter. Afinal, não teve jogos na equipe profissional, porém segue na memória de Cándido, como ele mesmo explicou.

— Fiz um teste no Inter sub-20. Não foi no profissional. Fiquei um mês nas instalações do clube em 2015. Depois voltei para o Rampla, pois não houve um acordo entre os clubes em temas econômicos — disse Camilo Cándido em entrevista exclusiva para ZH.

Um mês foi o suficiente para Cândido, então meia-atacante, guardar fotos da estadia pelos campos de treinamento das categorias de base do Inter.

Leia Mais Atlético Nacional monta logística especial para encarar o Inter pela Libertadores

A oportunidade surgiu através de um empresário de Porto Alegre que observou a estreia do jogador nos profissionais do Rampla Juniors naquela temporada e o indicou ao Inter. No teste também estava o centroavante Matías Rigoleto, atualmente no Muschuc Runa, do Equador.

Sequência da carreira

Cândido atuou no Nacional entre 2021 e 2023. X: @Nacional / Divulgação

Sem ser adquirido pelo Inter ao final de 2015, Camilo Cándido seguiu sua carreira no Rampla Juniors, clube pequeno do Uruguai. Na sequência passou por Juventud de Las Piedras, San Martín-ARG, e Liverpool, quando foi campeão da Supercopa Uruguaia e chamou a atenção do Nacional, um dos principais times do país.

No Nacional, conquistou uma vaga na seleção do Uruguai que disputou a Copa América de 2021. Depois teve a venda ao Bahia, a passagem pelo Cruz Azul até chegar ao futebol colombiano.

— É muito curioso mesmo. Inter não foi uma realidade pois não joguei profissionalmente, mas de fato estive lá, vesti a camisa. Bahia, Nacional e agora Atlético Nacional realmente joguei — concluiu Camilo Cándido.

Qual o segredo do Atlético Nacional? Assista ao podcast Mapa da Copa