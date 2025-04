Juninho tranquiliza sobre possível lesão em jogo contra o Bahia: "Fico à disposição para domingo"

Zagueiro foi titular novamente e fez boa parceria com Vitão. Ricardo Duarte / Inter, divulgação

Pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Inter empatou em 1 a 1 contra o Bahia, nesta quinta-feira (3), na Arena Fonte Nova. Apesar do gol nos minutos finais, o torcedor colorado se preocupou durante o duelo com uma possível lesão.

O zagueiro Juninho, que foi titular nos dois últimos jogos do Inter, foi substituído aos 27 minutos. O jogador saiu de campo com a mão no adutor da coxa esquerda. Rogel entrou no seu lugar.

Na zona mista, após o apito final, o zagueiro tranquilizou o torcedor.

— Pesou um pouquinho o adutor, mas nada de mais. Saí por precaução, para não agravar mais, mas não é nada preocupante — disse Juninho, que ainda respondeu se estará apto para o próximo jogo do Inter, contra o Cruzeiro, neste domingo (6), às 18h30min, pelo Brasileirão:

— Fico à disposição para domingo. Como eu disse, agora é recuperar ao máximo, nesses dois dias que temos, pois temos um jogo difícil dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor. Agora, o foco é descansar para o próximo jogo.

Por fim, Juninho se disse satisfeito com o empate e salientou a dificuldade do grupo do Inter na Libertadores. O mesmo confirmou que os jogadores assistiram ao jogo entre Atlético Nacional e Nacional.

— A gente sabe da dificuldade do grupo. Então, estar pontuando é muito importante para não deixar o Atlético Nacional, que venceu ontem, se distanciar.