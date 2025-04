Inter x Palmeiras: tudo sobre o jogo da quarta rodada do Brasileirão 2025.

Inter e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h30min, pela 4ª rodada do Brasileirão 2025 . O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de empate sem gols contra o Fortaleza , no Castelão, na última rodada. Já o Verdão venceu o clássico contra o Corinthians, na Arena Barueri.

Escalações confirmadas para Inter x Palmeiras

Arbitragem para Inter x Palmeiras

Onde assistir a Inter x Palmeiras

Como chegam Inter x Palmeiras

Inter

Após um empate com time misto, o técnico Roger Machado deve mandar força máxima contra o Palmeiras. A principal dúvida é na ponta esquerda.

Carbonero deixou o jogo no Castelão sentindo dores. Sem o colombiano, as alternativas são Bruno Tabata e Vitinho.

Palmeiras

A vitória no clássico motivou ainda mais a equipe de Abel Ferreira, que está tendo cada vez mais seus principais jogadores em forma.

O time deve ser o mesmo que venceu o Corinthians. Porém, pode surgir alguma novidade envolvendo o atacante Paulinho, que fez sua estreia no final de semana.

Ingressos para Inter x Palmeiras

Confira os valores

