Inter x Nacional: tudo sobre o jogo da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Arte GZH

Inter e Nacional-URU se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30min, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Na Libertadores, o Inter vem de vitória sobre o Atlético Nacional-COL, na última rodada. Já o Nacional-URU foi derrotado pelo Bahia, em casa.

Na sexta-feira (18), o time uruguaio venceu o Miramar Missiones por 3 a 1 pela 12ª rodada do campeonato nacional. Nico López, Villalba e Gonzalo Petit marcaram para o Bolso. No sábado (19), o Inter empatou com o Grêmio em 1 a 1, no clássico 447 válido pelo Brasileirão.

Escalações confirmadas para Inter x Nacional

Inter: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado.

Nacional: Mejía; Ancheta, Calione Fuentes, Coates, Millán Díaz e Báez; Oliva, Boggio, Jeremía Recoba e Lucas Villalba; Nico López. Técnico: Pablo Peirano.

Arbitragem para Inter x Nacional

Alexis Herrera (VEN), auxiliado por Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN). VAR: Yorman Delgado (VEN).

Onde assistir a Inter x Nacional

GZH acompanha o jogo em tempo real;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Paramount+ anuncia a transmissão.

Como chegam Inter e Nacional

Inter

O Inter vem de um empate em 1 a 1 contra o Grêmio, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, a equipe lidera o Grupo F, com quatro pontos somados em dois jogos. Na primeira rodada, empatou com o Bahia em 1 a 1. No segundo jogo, venceu o Atlético Nacional por 3 a 0.

Nacional

O último jogo do Nacional foi uma vitória por 3 a 1 diante do Miramar Misiones, válido pelo Campeonato Uruguaio. Já na Libertadores, a equipe é a lanterna da chave, com duas derrotas em dois jogos disputados. Na primeira rodada, sofreu 3 a 0 do Atlético Nacional, enquanto levou 1 a 0 do Bahia, na segunda.

Ingressos para Inter x Nacional

As vendas para sócios e não sócios já estão ocorrendo. Os ingressos podem ser comprados até o dia do jogo, às 22h30min, conforme a disponibilidade. Confira os valores:

Tabela com valores dos ingressos de Inter x Nacional. Inter / Divulgação