Inter x Nacional-URU na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

O Inter recebe o Nacional-URU às 21h30min desta terça (22) pela fase de grupos da Copa Libertadores. Confira todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.

Além de receber as informações veiculadas no rádio, você terá à disposição elementos como placar, escalação e substituições para ver a todo o instante um resumo do que mais relevante ocorre no jogo.

Premiação da Libertadores

Durante o sorteio da fase de grupos, no último dia 17 de março, em Luque, no Paraguai, a Conmebol anunciou que o campeão da Libertadores ganhará US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões) a mais do que o Botafogo faturou com o título de 2024. Em 2025, portanto, o vencedor embolsará US$ 24 milhões (em torno de R$ 138 milhões).

Caso o Inter conquiste o título, vencendo todas as partidas da fase de grupos, pode acumular R$ 196,9 milhões após 13 partidas (confira abaixo os valores definidos para cada etapa do torneio).

— No ano passado, a final da Libertadores foi tão grande que foi o jogo que melhor pagou no mundo. A Conmebol é a confederação que mais cresce no mundo. Esse ano vamos pagar ao campeão US$ 24 milhões — afirmou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, na noite do sorteio.

A fase de grupos começará a ser disputada nesta terça (1). A estreia colorada será na quinta-feira (3), às 19h, contra o Bahia, no Estádio da Fonte Nova. No Grupo F ainda estão Nacional-URU e Atlético Nacional-COL, que se enfrentam em Medellín, na quarta-feira (2), às 23h.

Premiação por fase

Fase de grupos: cota fixa de US$ 3 milhões (R$ 17,2 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão por vitória)

cota fixa de US$ 3 milhões (R$ 17,2 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,9 milhão por vitória) Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,2 milhões)

US$ 1,25 milhão (R$ 7,2 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13,2 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 13,2 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 40,3 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 40,3 milhões) Campeão: US$ 24 milhões (R$ 138,2 milhões)