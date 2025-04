Inter x Maracanã: tudo sobre o jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

Inter e Maracanã se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil . O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de vitória sobre o Juventude pelo Brasileirão e vai estrear no torneio mata-mata. O Azulão vem de empate sem gols contra o Maranhão, pela Série D.

Escalações para Inter x Maracanã

Arbitragem para Inter x Maracanã

Onde assistir a Inter x Maracanã

Como chegam Inter e Maracanã

Inter

O Colorado voltou a vencer depois de quatro partidas, sendo três empates e uma derrota. Agora, o clube vai fazer a estreia pela Copa do Brasil .

Para este duelo, o técnico Roger Machado deverá dar oportunidades para alguns jogadores com pouca minutagem em 2025.

Thiago Maia deve ser uma das atrações. Além dele, Ramon, Vitinho, Oscar Romero e Gustavo Prado são opções para as vagas de Bernabei, Alan Patrick e Wesley, que poderão ser poupados.

Maracanã

A equipe cearense garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Ceilândia nos pênaltis. O momento do time é razoável. Depois da vaga assegurada, o Maracanã venceu um duelo pelo Estadual e empatou os dois jogos que fez pela Série D.

Ingressos para Inter x Maracanã

Os ingressos já estão disponíveis para todos os torcedores colorados. Para os sócios, a venda começou no dia 23 de abril.

