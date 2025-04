Inter x Maracanã na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

Onde assistir a Inter x Maracanã

Premiação da terceira fase da Copa do Brasil

Quem se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil?

A eles se juntam os 12 que entram diretamente na Copa do Brasil: Botafogo (via Libertadores), Palmeiras (via Libertadores), Bahia (via Libertadores), CRB (vice-campeão da Copa do Nordeste 2024), Inter (via Libertadores), Paysandu (campeão da Copa Verde 2024), Flamengo (campeão da Copa do Brasil 2024), Santos (campeão da Série B 2024), São Paulo (via Libertadores), Corinthians (via Libertadores), Fortaleza (via Libertadores) e Cruzeiro (via Brasileiro 2024).