Inter x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter x Juventude: tudo sobre o jogo da sexta rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Inter e Juventude se enfrentam neste sábado (26), às 16h, pela sexta rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de empate no Gre-Nal, na última rodada da competição. Na terça, ficou no 3 a 3 com o Nacional-URU pela Libertadores. Já o Juventude empatou em 2 a 2 com o Mirassol em casa.

Escalações para Inter x Juventude

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão (Rogel), Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Ronaldo (Thiago Maia), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick (Romero) e Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins, Alan Ruschel; Giraldo, Jadson, Mandaca e Jean Carlos; Batalla (Ênio) e Gilberto.. Técnico: Fabio Mathias

Arbitragem para Inter x Juventude

Flavio Rodrigues de Souza auxiliado por Neuza Inês Back e Evandro de Melo Lima. VAR: Ilbert Estevam da Silva (quarteto paulista).

Onde assistir a Inter x Juventude

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h15min;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Inter e Juventude

Inter

Por mais que só tenha perdido um jogo oficial na temporada, o Inter está há quatro sem ganhar. A equipe vem de dois empates, contra Grêmio (pelo Brasileirão) e Nacional-URU (pela Libertadores). O técnico Roger Machado deve fazer mudanças na equipe por conta do desgaste dos jogos acumulados.

Juventude

Melhor gaúcho até agora no Brasileirão, o Juventude deixou escapar dois pontos diante do Mirassol, já que esteve duas vezes à frente do placar. Fabio Mathias pode reforçar o meio-campo, incluindo Mandaca e Jean Carlos, tirando um dos atacantes, possivelmente Enio.

Ingressos para Inter x Juventude

Os ingressos para sócios já estão disponíveis. O clube preparou promoções. As modalidades Carteira Vermelha, Parque Check-in, Patrimonial e Locada poderão levar um acompanhante a custo zero. Nos Portões 2, 3 e 7, acompanhantes Campeão do Mundo e Parque Ingresso pagarão R$ 14 e Nada Vai Nos Separar R$ 42. Já nas Áreas Livres, acompanhantes Campeão do Mundo e Parque Ingresso poderão adquirir as entradas a R$ 44 e Nada Vai Nos Separar R$ 132. Para o setor Coração do Gigante, clique aqui.

SC Internacional / Divulgação