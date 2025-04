Inter x Bahia: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão sub-20

O confronto entre Inter e Bahia , válido pela sexta rodada do Brasileirão sub-20 , será às 15h desta quarta-feira (16). A partida ocorre na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada .

Arbitragem para Inter x Bahia

Onde assistir a Inter x Bahia

Como chega o Inter

Em cinco rodadas disputadas, o Colorado venceu duas partidas e empatou três. De momento, ocupa a 13ª posição, com seis pontos, mesma pontuação do adversário desta quarta, que supera o time gaúcho no saldo de gols.