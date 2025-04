Inter e Atlético Nacional se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores . O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de empate na estreia contra o Bahia . Por enquanto, o Inter é o segundo colocado do Grupo F, com um ponto.

Escalações para Inter x Atlético Nacional

Arbitragem para Inter x Atlético Nacional

Onde assistir a Inter x Atlético Nacional

Como chegam Inter e Atlético Nacional

Inter

O Colorado vive bom momento na temporada. Além da estreia fora de casa com empate, o Inter aplicou 3 a 0 no Cruzeiro pelo Brasileirão .

A tendência é de repetição do time do final de semana, com Carbonero e Valencia se mantendo na equipe titular.