Inter teve contra o Maracanã o quarto maior número de cruzamentos feitos por um time nos últimos 13 anos, segundo site

A atuação do Inter diante do Maracanã, na terça-feira (29), pela Copa do Brasil ficou abaixo do esperado. No Beira-Rio, o Colorado vencer por 1 a 0, com gol de Gustavo Prado. Após a partida, um dado chamou a atenção: segundo o site Sofascore — especializado em estatísticas —, o Inter cruzou 73 vezes. O dado coloca o clube como a quarta maior marca de cruzamentos em uma partida de toda a base de dados do portal, que foi criado em 2012.