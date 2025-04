Inter terá dois treinos para definir a escalação contra o Cruzeiro

Depois da estreia com empate na Libertadores , o Inter precisará virar a chave para a disputa do Brasileirão .

A equipe entrará em campo no domingo (6), às 18h30min , contra o Cruzeiro, no Beira-Rio. A sequência de jogos impõe mais uma vez um tempo curto de preparação.

A delegação chegou em Porto Alegre ainda na madrugada desta sexta-feira (4), após o empate em 1 a 1 com o Bahia, na Fonte Nova.

Os jogadores se representaram às 16h30min. Em função do desgaste do jogo, o trabalho foi mais leve para os titulares e para aqueles que atuaram por mais minutos.

Reavaliação de atletas

Vitão recebeu atendimento no final da partida.

Na primeira atividade também foi realizada a reavaliação dos atletas, como no caso da dupla de zaga que atuou em Salvador .

O zagueiro Juninho precisou ser substituído após relatar um desconforto no adutor da coxa esquerda. Vitão recebeu atendimento ao término da partida.

No caso de Juninho, o próprio jogador confirmou não se tratar de algo grave ainda na zona mista do estádio. Segundo ele, estará à disposição para o jogo de domingo.

Em relação ao zagueiro Vitão, o técnico Roger Machado comentou durante a entrevista coletiva que um atleta adversário teria caído por cima do tornozelo dele e que o atleta já estava em tratamento.

Mudanças no ataque

Enner Valencia (C) deverá retornar ao time titular.

A escalação deverá ter, ao menos, uma mudança no ataque em relação aos 11 iniciais contra o Bahia. O desempenho e o gol marcado por Valencia na Libertadores, o credenciam para retomar a titularidade no duelo contra o Cruzeiro .

Depois da atividade desta tarde, o elenco terá um último treino no sábado (5), pela manhã, quando a escalação será definida.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.