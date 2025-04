Inter terá chance de descansar titulares e testar elenco contra o Fortaleza

Bruno Tabata (E) volta a ser opção enquanto que Thiago Maia (D) deve ganhar chance no meio de campo. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Chegou a hora. De descansar alguns jogadores. De rodar o time. De testar a profundidade do elenco. A partida contra o Fortaleza, no domingo (13), ainda não é nem a metade da corrida de obstáculos do Inter até a parada das competições para a disputa do Super Mundial de Clubes.

Alguns jogadores serão poupados no confronto das 20h, no Castelão. Dos 20 jogos entre o fim do Gauchão e o congelamento das competições, o Inter disputou quatro, sempre com todos os titulares não lesionados. Faltam 16.

Nomes importantes do elenco emendam longa sequência de partidas. O ritmo preocupa em especial com os jogadores acima dos 30 anos. Bruno Henrique, 35, entrou em campo nas nove apresentações mais recentes da equipe.

Depois aparece Fernando, 37. O volante disputou oito partidas seguidas, sua maior sequência desde a chegada ao clube no ano passado. Alan Patrick, 33, tem uma série de seis jogos seguidos.

As maiores séries são dos laterais. Aguirre disputou as 16 partidas oficiais do ano. Bernabei, 11.

— Agora a gente começa a medir esses detalhes, distâncias (de viagem), quem está mais desgastado, o que pode dar vantagem ou, colocar frescos dois ou três jogadores. Não queremos abrir mão de nenhuma competição. Vamos levar para campo aqueles nas melhores condições — pontuou o treinador após o 3 a 0 pelo Atlético Nacional, na quinta-feira (10).

Quem pode ser poupado no Inter

Bernabei (24 anos) — 11 jogos consecutivos

(24 anos) — 11 jogos consecutivos Aguirre (24 anos) — 16 jogos consecutivos

(24 anos) — 16 jogos consecutivos Bruno Henrique (35 anos) — 9 jogos consecutivos

(35 anos) — 9 jogos consecutivos Vitão (25 anos) — 8 jogos consecutivos

(25 anos) — 8 jogos consecutivos Fernando (37 anos) — 8 jogos consecutivos

(37 anos) — 8 jogos consecutivos Alan Patrick (33 anos) — 6 jogos consecutivos

Sequência de jogos em Porto Alegre

A necessidade de poupança converge com as novas opções à disposição. Óscar Romero e Diego Rosa estrearam no fim de semana contra o Cruzeiro. Bruno Tabata entrou em campo pela primeira vez no ano no meio da semana e teve participação efetiva no terceiro gol colorado.

Ronaldo e Thiago Maia são cotados para formar a dupla de volantes. Romero é o maior candidato para substituir Alan Patrick, caso poupado.

As dúvidas mais à frente podem ser divididas em dois grupos. O primeiro é composto pelas pontas. Entre Wesley, Carbonero e Vitinho, dois devem jogar no Ceará.

A outra interrogação fica entre Valencia e Borré. Embora o equatoriano não acumule tantos jogos consecutivos, o colombiano é cotado para ter nova chance no comando de ataque.

— São três competições diferentes. São 16 jogos. Temos que estar dentro das três competições na parada para encher o tanque e fazer outro ciclo de alta para buscar conquistar títulos importantes — argumentou o treinador colorado.

A viagem para a capital cearense será a última do Inter em abril. Depois, serão cinco compromissos em Porto Alegre.

Pelo Brasileirão, os confrontos são contra Palmeiras e Grêmio, este na Arena, e Juventude. A retomada da Libertadores será contra o Nacional. Há, ainda, a estreia na Copa do Brasil contra o Maracanã-CE. Em 3 de maio, viaja-se para enfrentar o Corinthians em São Paulo.