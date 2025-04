Inter tem retrospecto positivo contra o Nacional na Libertadores; relembre como foram os 12 confrontos entre as equipes

Em 2023, no último jogo entre Inter e Nacional, Rochet ainda defendia as cores do time uruguaio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Praticamente um clássico continental. Adversários nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, Inter e Nacional já se enfrentaram 12 vezes no principal torneio da América do Sul. O retrospecto é favorável ao Colorado.

Em seis das suas 16 participações na competição, o Inter teve os uruguaios pelo caminho. Quatro dos jogos foram em 2006, ano em que os colorados conquistaram a Libertadores pela primeira vez. Na edição de 2025, chegarão a, pelo menos, 14 confrontos — pode ser mais, caso se encontrem no mata-mata.

Na somatória, o Inter leva a melhor, com cinco vitórias até aqui — a última foi em 2019. O Nacional venceu apenas duas vezes — com uma deles lhe garantindo o título de campeão. Cada um atuou como mandante em seis vezes. Abaixo, Zero Hora relembra como foram os confrontos.

Como foram os 12 confrontos entre Inter e Nacional na Libertadores

1980

Inter 0x0 Nacional (Final - ida)

O primeiro encontro entre as equipes foi logo na decisão de 1980. Campeão da edição anterior, Nacional deu trabalho ao Inter, tricampeão brasileiro. O Colorado insistiu, mas não conseguiu tirar o zero do placar no jogo de ida no Beira-Rio.

Nacional 1x0 Inter (Final - volta)

Uma cobrança de falta ensaiada resultou no gol de Waldemar Victorino, no segundo jogo da final da Libertadores. O resultado deu o título aos uruguaios. A partida no Centenário, em Montevidéu, foi a última de Falcão com a camisa do Inter.

2006

Inter 3x0 Nacional (Fase de grupos)

No ano do primeiro título da Libertadores, visando revanche, o Inter reencontrou o Nacional já na fase de grupos, pela segunda rodada. Michel, Fernandão e Rubens Cardoso lideraram a goleada colorada por 3 a 0 em Porto Alegre.

Nacional 0x0 Inter (Fase de grupos)

Depois, em Montevidéu jogar, pela penúltima rodada da fase de grupos. O empate decretou a ida do Inter às oitavas próxima. Após um primeiro tempo em que só se defendeu, o time de Abel Braga fez um jogo franco na etapa final, mas não conseguiu movimentar o placar.

Nacional 1x2 Inter (Oitavas - ida)

Rentería marcou uma pintura no Uruguai. Valdir Friolin / Agencia RBS

Quis o sorteio que os dois clubes se reencontrassem logo nas oitavas de final. A partida de ida foi uma das mais marcantes daquela campanha colorada. O Inter venceu de virada por 2 a 1.

Com um gol de cabeça, Vanzini marcou para os uruguaios. Na sequência, Jorge Wagner, de falta, igualou o placar. No segundo tempo, uma pintura de Rentería: ele recebeu de Fernandão, aplicou um chapéu no zagueiro e, na caída da bola, sem ela tocar a grama, disparou de esquerda para decretar a virada.

Inter 0x0 (Oitavas - volta)

Na volta, em solo brasileiro, um 0 a 0 marcado por polêmicas de arbitragem. O Nacional teve dois gols anulados. O centroavante Luis Suárez disputava a primeira temporada como profissional, aos 19 anos. Ele, que havia entrado no decorrer do jogo disputado em Montevidéu, foi titular em Porto Alegre, mas sem se destacar na partida.

2007

Nacional 3x1 Inter (fase de grupos)

O reencontro entre os times não tardou. Na Libertadores seguinte, novo confronto na fase de grupos. Pouco competitivo, o Inter se tornou o primeiro clube a defender o título a não passar para o mata-mata.

Na partida, o Colorado saiu na frente com Hidalgo. Foram três gols do Nacional na etapa final. Os uruguaios foram às redes com Vera e Delgado, com gols separados por três minutos em um apagão da equipe colorada. Nos acréscimos, Martínez fez o terceiro.

Inter 1x0 Nacional (fase de grupos)

Pela última rodada da fase de grupos, o Inter entrou com uma missão difícil: precisava vencer por três gols de diferença para avançar ao mata-mata. Não conseguiu. Lutou bravamente e não tomou gol, mas marcou apenas uma vez, com Fernandão.

2019

Guerrero marcou para o Inter nos minutos finais da partida de ida das oitavas, no Parque Central. Miguel Rojo / AFP / AFP

Nacional 0x1 Inter (Oitavas - ida)

Foi no fim do jogo que veio a vitória no jogo de ida das oitavas de final, em 2019. Com um gol de Paolo Guerrero, o Inter venceu o Nacional por 1 a 0 no Uruguai e saiu em vantagem no confronto.

Inter 2x0 Nacional (Oitavas - volta)

No Beira-Rio, comandado por Odair Helmann e com o apoio de mais de 48 mil torcedores, o Inter confirmou seu favoritismo. Rodrigo Moledo, em seu 150º jogo pelo Colorado, abriu o placar. No fim, Guerrero ampliou, colocando a equipe gaúcha nas quartas de final.

2023

Inter 2x2 Nacional (fase de grupos)

Assim como neste ano, Inter e Nacional se encontram no Beira-Rio pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Em um jogo disputado e com gols no fim, as equipes empataram em 2 a 2.

Os gols do time de Mano Menezes foram marcados por Mercado e De Pena. Zabala e Noguera — aos 45 do segundo tempo — marcaram para os uruguaios.

Nacional 1x1 Inter (fase de grupos)

Numa grande atuação, Alan Patrick fez o gol do Inter no jogo da penúltima rodada da fase de grupos, no Uruguai. Pablo Porciuncula / AFP

Bem como no primeiro turno, o Inter saiu na frente do Nacional, mas cedeu o empate nos minutos finais em jogo no Parque Central. Numa grande atuação, Alan Patrick marcou para o Colorado. Aos 43 da etapa final, Damiani deixou tudo igual, adiando a classificação do Inter à fase seguinte. Então goleiro do Nacional, hoje no Inter, Rochet teve grande atuação.

