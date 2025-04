Inter tem possibilidade de retornos e vê armadilha em Gre-Nal após demissão de Quinteros

Bruno Hernique vê momento do Grêmio como armadilha para o clássico.

No sábado (19), o clássico 447 terá um fato novo . O Grêmio, provavelmente, terá um técnico interino após a demissão de Gustavo Quinteros na noite de quarta-feira (16), depois de ter levado 4 a 1 do Mirassol.

O anúncio da saída do treinador argentino aconteceu durante a coletiva de Roger, enquanto ele explicava a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras . Questionado sobre a modificação sobre o rival, o comandante colorado foi sincero.

— Mexe muito. Porque a gente não sabe como o adversário pode vir . As ideias que vinham sendo aplicadas não devem permanecer — revela.

A opinião sobre os momentos dos dois clubes, com o rival em crise e o Inter em alta , foi corroborada pelo volante Bruno Henrique.

— É uma grande armadilha . O clássico é um jogo diferente. Temos que pensar no nosso lado. Programar o nosso jogo. Temos de fazer o nosso papel. O Gre-Nal sempre será um jogo muito disputado — argumentou.

Possibilidade de retornos

O time pode ter o retorno de dois titulares no fim de semana. Wesley ficou de fora do confronto diante do Palmeiras devido a um desconforto muscular. Há chances de ele ser colocado em campo na Arena. Carbonero seguirá como ausência.