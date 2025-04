Inter tem apenas um jogador pendurado para o clássico Gre-Nal

Atacante durante o jogo de ida da final do Gauchão.

Apenas um jogador pode desfalcar o Inter no Gre-Nal 447 , sábado (19), por um eventual terceiro cartão amarelo.

Em três rodadas do Brasileirão , Vitinho soma dois cartões. Se o atacante receber mais um contra o Palmeiras, na quarta-feira (16), ele será baixa no clássico.

Polêmica no Castelão

Curiosamente, Vitinho se envolveu em uma polêmica na Arena Castelão, quando o time cearense protestou um segundo cartão amarelo , que acarretaria na expulsão do atleta. O lance, inclusive, foi citado pelo técnico Roger Machado quando perguntado sobre um eventual pênalti sobre Rogel .

Um amarelo

Desfalque por lesão

Quem pode desfalcar o time é Carbonero . O jogador deixou a partida contra o Fortaleza, no domingo (13) , com dores musculares e deve ser baixa contra os paulistas. O colombiano é dúvida para o clássico.

Retorno do DM

Por outro lado, o técnico Roger Machado pode ganhar o retorno de Victor Gabriel . O próprio treinador revelou que espera contar com o zagueiro ainda no meio da semana.

