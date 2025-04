Inter se despede de Manga: "Um dos maiores goleiros da nossa história"

Manga foi bicampeão brasileiro pelo Inter. Genaro Joner / Agencia RBS

O Inter se despediu do goleiro Manga nesta terça-feira (8) com uma publicação em suas redes sociais. O jogador morreu aos 87 anos em decorrência de um câncer de próstata nos últimos anos. Ele estava internado no Hospital Rio Barra, no Rio de Janeiro.

Com a camisa colorada, Hailton Corrêa de Arruda foi bicampeão brasileiro — 1975 e 1976.

"Coragem e entrega"

"Sua atuação na final do Brasileiro de 1975, jogando com dois dedos quebrados, simboliza a coragem e a entrega que o tornaram um dos maiores goleiros da nossa história", escreveu o Inter na publicação de despedida.

Carreira de jogador

Manga nasceu no dia 26 de abril de 1937, no Recife. Desde 1976, por iniciativa de dois ex-professores da Escola de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro, a data é considerada como Dia do Goleiro, em homenagem ao ex-atleta.

Como profissional, Manga iniciou sua carreira no Sport, no qual foi tricampeão pernambucano (1955, 1956 e 1958).

MAURICIO SARAIVA Colunista de Zero Hora Manga agora vai praticar seus milagres num lugar feito exatamente para isso: o céu

Dupla Gre-Nal

Atuou, além da dupla Gre-Nal e do Botafogo, no Operário e Coritiba. Fora do futebol brasileiro, vestiu as camisetas do Nacional, do Uruguai, e do Barcelona, do Equador.

Pela equipe uruguaia, foi campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, ambos em 1971. Faturou ainda quatro títulos nacionais no país vizinho.

Seleção Brasileira

Foi goleiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966. No Mundial, ele compôs a equipe ao lado de lendas como Garrincha, Zagallo, Nilton Santos, Didi, Gérson e Jairzinho.

Depois de encerrar a carreira, trabalhou como preparador de goleiros em Quito e nos Estados Unidos.

Títulos de Manga