Inter retomará concentração antes do Gre-Nal 447

Roger Machado tem optado por liberar atletas para dormirem em casa antes de jogos em Porto Alegre. Ricardo Duarte / Inter

O Inter retomará o regime de concentração para o Gre-Nal 447. Ao contrário do que fez em outros jogos disputados em Porto Alegre, a comissão técnica colorada optou por reunir o elenco para dormir em um hotel no dia anterior à partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão.

Nesta sexta-feira (18) pela manhã, os jogadores realizaram o último treinamento no CT Parque Gigante. Depois, foram liberados para passarem a tarde com as famílias, com o compromisso de se apresentar à noite em um hotel, no bairro Bela Vista.

A programação não é exatamente uma novidade, já que também foi adotada nos clássicos anteriores, pelo Gauchão, mas mostra a mobilização para o clássico agendado para iniciar às 21h deste sábado (19), na Arena do Grêmio.

Nas demais partidas noturnas disputadas na Capital ou na Região Metropolitana de Porto Alegre, os jogadores vinham dormindo nas suas próprias casas, comparecendo à concentração horas antes de rumarem para o estádio.

— Há alguns anos, eu não faço mais concentrações, porque acredito que este nível de estresse, envolvimento emocional, quanto mais próximo tu ficar perto de casa, com as pessoas que te querem bem, recupera melhor. Então, recupera a cabeça, que recupera o músculo. É usar todas as ferramentas e a estrutura que temos no clube para a gente recuperar bem os atletas, escolher os melhores que vão estar à disposição, botar a faca no meio dos dentes e ir para a guerra — comentou o técnico Roger Machado, recentemente, após o empate com o Fortaleza fora de casa.

Lista de relacionados

Apesar de entrar antes em concentração, o Inter só divulgará a lista de relacionados no dia da partida. Porém, já se sabe que o grupo ganhará os acréscimos de Victor Gabriel e Juninho, que voltam de lesões, e de Wesley, preservado diante do Palmeiras.

A provável escalação colorada para enfrentar o Grêmio tem Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Bruno Tabata (Vitinho), Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.