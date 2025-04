Inter relaciona 23 jogadores para partida contra o Nacional-URU 

O técnico Roger Machado relacionou 23 jogadores para o confronto do Inter contra o Nacional-URU, nesta terça-feira (22), pela Libertadores . A partida será disputada às 21h30min, no Beira-Rio.

O zagueiro Victor Gabriel e o meia Gabriel Carvalho devem ser as novidades da equipe contra os uruguaios .

Zero Hora apurou que a principal novidade na lista de relacionados é Gustavo Prado . O meia ficou fora dos últimos dois jogos e volta a ser opção.

Por outro lado, Diego Rosa não está entre os selecionados para a partida. Não há confirmação do Inter sobre o motivo da ausência do volante.

Victor Gabriel deverá reassumir a titularidade na vaga de Rogel . No sistema ofensivo, Gabriel Carvalho treinou entre os titulares nesta segunda-feira (21) na vaga de Vitinho.

Provável time

A provável escalação do Inter para enfrentar o Nacional-URU tem Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Valencia.

Relacionados

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.