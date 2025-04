Mercado (D) é figura frequente no ambiente colorado mesmo em recuperação. @scinternacional / Instagram / Reprodução

O retorno tão esperado de Gabriel Mercado ao time do Inter se aproxima. O argentino, que se recupera de lesão ligamentar no joelho esquerdo, está na transição física e deverá, em breve, ser liberado para treinamentos com os companheiros.

A tendência é de que ele dispute uma vaga entre os titulares após a disputa do Mundial de Clubes, depois da segunda quinzena de julho.

Nove meses

O protocolo adotado pelo Departamento Médico colorado para recuperação de cirurgia para reparar o ligamento cruzado anterior é de nove meses. Alguns casos podem ter liberações antecipadas.

Desta forma, como a cirurgia ocorreu no começo de outubro, a projeção é que a volta ocorra somente em julho. A análise interna é de que o defensor de 38 anos está respondendo bem ao tratamento fisioterápico e físico, com alguma chance de antecipação do retorno. No próximo mês, ele tende a trabalhar sem limitações no CT Parque Gigante.

Possíveis saídas

Para o segundo semestre, Rogel tem tendência de ser liberado, já que o contrato de empréstimo com o Herta Berlim, da Alemanha, se encerra em junho. Vitão e Victor Gabriel despertaram o interesse de equipes da Europa e também não têm permanência garantida.

Assim, o argentino tem possibilidades de retomar o lugar no time. Roger Machado, durante o estadual, destacou o envolvimento do atleta com o restante do elenco:

— Nós temos muitos guerreiros fora hoje que se machucaram dentro do combate. E para mim ele sinaliza tudo que a gente leva para dentro de campo. Honestidade, dedicação, o brilho no olho de um adolescente que já está quase pronto para voltar e está aqui com a gente — enalteceu o treinador, após a vitória, diante do Caxias, pela semifinal do Gauchão.

Lideranças do vestiário