Inter projeta público de 30 mil torcedores contra o Palmeiras

O Inter espera contar com 30 mil torcedores no Beira-Rio, nesta quarta-feira (16), para enfrentar o Palmeiras. A partida, válida pela quarta rodada do Brasileirão, está marcada para iniciar às 19h30min.

O clube iniciou a venda de ingressos no último sábado (12), com preços que variam entre R$ 10 e R$ 239. Os sócios devem realizar o check-in através do site mundocolorado.com.br.

Até agora, o Colorado disputou uma única partida em casa pelo campeonato nacional, tendo vencido o Cruzeiro por 3 a 0. Na ocasião, 31 mil colorados se fizeram presentes no estádio.

Com cinco pontos conquistados, a equipe comandada por Roger Machado abre a rodada na sexta colocação, a dois pontos do próprio Palmeiras, que divide a liderança com o Flamengo. Por isso, depois de preservar alguns titulares diante do Fortaleza, a expectativa é de que o Inter volte a escalar força máxima.

Confira os cinco maiores públicos do Beira-Rio em 2025:

Inter 1x1 Grêmio (Gauchão): 48.295

3x1 Caxias (Gauchão): 26.427 Inter 2x0 Juventude (Gauchão): 21.338