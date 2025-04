Paulo Paixão é o responsável pela preparação física do Colorado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O desgaste mental e físico do Inter faz a comissão técnica de Roger Machado analisar preservar atletas nos próximos dois jogos, contra o Juventude, no sábado (26), pelo Brasileirão, e contra o Maracanã-CE, na próxima terça-feira (29), pela Copa do Brasil. Alguns nomes despontam como favoritos para ganhar um descanso do time titular.

Medidas são tomadas nos bastidores para tentar colocar em campo a equipe mais próxima da ideal. Nos dois treinos realizado até o momento após o empate com o Nacional, na terça-feira (22), a comissão técnica optou pela recuperação do condicionamento. Uma nova atividade ocorre na tarde desta sexta-feira (25).

Nos encontros já realizados, nove jogadores de linha apenas correram e fizeram trabalhos regenerativos no CT Parque Gigante, enquanto o restante do elenco seguiu orientações táticas e técnicas.

Na lista de nove atletas dos preservados nos últimos dias estão: Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Valencia. É praticamente o time que iniciou diante do Nacional pela Libertadores. As duas exceções são o goleiro Anthoni e o meia Gabriel Carvalho.

Treino desta sexta-feira definirá escolhidos

O treinamento fechado, desta sexta, no CT Parque Gigante, previsto para depois das 16h, será derradeiro em relação aos escolhidos para começar a partida contra o Juventude.

No planejamento colorado também está incluso o confronto contra o Maracanã-CE, em Porto Alegre. Num primeiro cenário, o clube compreende o nível mais elevado diante do Juventude no final de semana. Ou seja: há chances de uma equipe com mais titulares no sábado.

Nos bastidores, os favoritos para ganharem descanso são: os laterais Aguirre e Bernabei, o zagueiro Vitão, os meio-campistas Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick e o centroavante Valencia. Todos apresentam um nível de desgaste elevado pelos últimos jogos ou possuem uma idade elevada.

Inter e Juventude se enfrentam neste sábado, às 16h, no Beira-Rio. Já o Colorado encara o Maracanã, na terça, às 19h, também no estádio colorado.