Inter projeta 40 mil torcedores contra o Atlético Nacional

Na final do Gauchão, 48 mil pessoas compareceram ao estádio. Camila Hermes / Agencia RBS

O Inter pode registrar nesta quinta-feira (10), contra o Atlético Nacional, o segundo maior público do ano no Beira-Rio em partidas oficiais. Diante da procura por ingressos, a projeção feita pela diretoria é de 40 mil torcedores no jogo válido segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Na manhã desta quarta (9), o Colorado publicou nas redes sociais que mais de 35 mil colorados estão confirmados. Até agora, o maior público foi computado na final do Gauchão, quando 48 mil pessoas assistiram ao empate com o Grêmio que rendeu o título estadual.

43 mil contra o México

Ainda em janeiro, durante a pré-temporada, o Colorado enfrentou a seleção mexicana, registrando 43 mil pessoas no estádio. Entretanto, a partida era amistosa, pelo lançamento do novo uniforme.

Agendado para iniciar às 19h desta quinta-feira (10), o duelo com os colombianos será a estreia do Inter em casa pelo torneio continental. Como empatou com o Bahia, em Salvador, o Colorado pode assumir a liderança do Grupo F em caso de vitória.

Confira os públicos do Beira-Rio em 2025:

Inter 1x1 Grêmio: 48.295

Inter 3x0 Cruzeiro: 31.321

Inter 3x1 Caxias: 26.427

Inter 2x0 Juventude: 21.338

Inter 2x0 Monsoon: 18.384

Inter 1x0 Avenida: 14.323

Inter 3x0 Brasil-Pel: 12.120