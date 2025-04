Inter projeta 30 mil torcedores no Beira-Rio contra o Juventude

Inter e Juventude se enfrentaram, em fevereiro, no Beira-Rio, pelo Gauchão Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter aposta no fator local para vencer o Juventude e conquistar a segunda vitória no Brasileirão, no próximo sábado (26), às 16h, no Beira-Rio. Para isso, o clube lançou promoções para levar mais torcedores ao estádio. A projeção de momento é de cerca de 30 mil pessoas nas arquibancadas.

Sócios das modalidades Carteira Vermelha, Parque Check in, Patrimonial e Locada, que garantirem presença na partida, ganham o direito de levar um acompanhante de graça. A carga promocional é de três mil isenções. Nos portões 2, 3 e 7 e nas chamadas “Áreas Livres” possuem valores diferenciados.

Nas análises internas, a partir da venda de ingressos, o Inter calcula aproximadamente 30 mil torcedores no Beira-Rio no próximo final de semana. O número poderá aumentar caso a procura por ingressos dispare nas próximas horas. A venda para não sócios já foi aberta.

Na próxima terça-feira (29), o Inter terá outro duelo em casa, mas pela Copa do Brasil, diante do Maracanã, do Ceará, às 19h. Para o jogo, o clube já anunciou que as mesmas medidas promocionais estão mantidas.