Inter preserva Vitão, Bernabei e Bruno Henrique e lança garoto de 16 anos contra o Maracanã 

O Inter terá time misto na estreia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (29), contra o Maracanã .

Conforme apurado por Zero Hora , o zagueiro Vitão, o lateral Bernabei e o volante Bruno Henrique serão preservados e nem sequer foram relacionados.

A novidade no banco será o atacante Raykkonen , de apenas 16 anos, chamado da base pelo técnico Roger Machado.

Os demais titulares , como Braian Aguirre, Victor Gabriel, Fernando, Alan Patrick e Enner Valencia estão concentrados, mas alguns deles podem ser poupados e iniciar no banco.

Desgaste físico

Alan Patrick deve iniciar o confronto no banco de reservas.

Diante das ausências de Vitão, Bernabei e Bruno Henrique inclusive do banco de reservas, Rogel, Ramon e Ronaldo devem ser atrações na equipe titular .

Contudo, não está descartado que atletas mais desgastados, como Fernando e Alan Patrick, iniciem no banco e sejam preparados para o segundo tempo.

Nesta hipótese, Thiago Maia retornaria ao time titular e Gabriel Carvalho e Bruno Tabata atuariam juntos no setor ofensivo.

Poucas opções no ataque

Inter e Maracanã enfrentam-se nesta terça-feira (29), às 19h, no Beira-Rio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil .

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.