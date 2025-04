Victor Gabriel, Valencia e Fernando treinam para enfrentar o Juventude. Ricardo Duarte / Inter

Pelo segundo treino consecutivo, o Inter preservou os principais jogadores do treinamento com bola no CT Parque Gigante. Nesta quinta-feira (24), mais uma vez, apenas os reservas ensaiaram movimentação técnica, enquanto os titulares focaram na recuperação física. A escalação para enfrentar o Juventude será decidida apenas na véspera do duelo.

Nas imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, quem começou o confronto diante do Nacional-URU, na última terça (22), pela Libertadores, apenas correu no gramado. A única exceção foi Gabriel Carvalho, sacado no intervalo. A mesma medida tinha sido executada no primeiro trabalho exclusivo para o compromisso na quarta-feira (23) à tarde.

Borré, que entrou no intervalo, preservado por controle de carga, voltou normalmente. O colombiano pode assumir a titularidade na vaga de Valencia. Outros cotados para eventual preservação são os laterais Aguirre e Bernabei, os meio-campistas Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick.

A escalação será definida em treinamento fechado, na tarde de sexta (25), na última atividade. O planejamento da comissão técnica envolve analisar as perspectivas dos dois próximos jogos para eventuais preservações. Na próxima semana, na terça (29), pela Copa do Brasil, o Colorado enfrenta o Maracanã.