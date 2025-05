Inter perde para o Flamengo no Brasileirão sub-20

O Inter conheceu mais uma derrota no Brasileirão sub-20 . Nesta quarta-feira (30), o Colorado perdeu por 2 a 0 para o Flamengo pela oitava rodada da competição de base. Os gols da partida foram marcados no primeiro tempo por Iago e Guilherme.

Com o resultado, o time gaúcho é 18º, com seis pontos, e está na zona de rebaixamento do campeonato. O Flamengo, por outro lado, é quinto, com 13.