Inter perde para o Flamengo e está eliminado da Copa do Brasil sub-17

O Inter está eliminado da Copa do Brasil sub-17 . O Colorado foi desclassificado da competição nesta terça-feira (15), ao perder nos pênaltis para o Flamengo , no Rio de Janeiro, pelas quartas de final.

Na ida, as equipes haviam empatado em 2 a 2. Na volta, no tempo normal, ficaram no 1 a 1: o time carioca saiu na frente, com Daniel Marinho, e a equipe gaúcha igualou no fim, com Kauã Cavalcanti. Depois, nas penalidades o Rubro-Negro levou a melhor por 3 a 2.