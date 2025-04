Inter perde para o Athletico-PR no Brasileirão sub-20 e termina a rodada na zona de rebaixamento

Ahtletico-PR venceu o Inter por 1 a 0 no CT do Caju, em Curitiba. Yan Guimarães / Athletico Paranaense

Com cinco derrotas consecutivas, o Inter vive má fase no Brasileirão sub-20. Na noite desta quarta-feira (23), pela sétima rodada do torneio, o revés foi para o Athletico-PR por 1 a 0, no CT do Caju, em Curitiba.

Com o resultado, o Inter termina a rodada na zona de rebaixamento, com apenas duas vitórias e seis pontos — um a menos que o América-MG, primeiro fora da degola. O próximo compromisso é contra o Flamengo, na quarta (30), fora de casa.

O jogo

O time comandado por Renan Brito liderou as ações ofensivas no início do jogo, mas não conseguiu ser efetivo. Quem não faz leva: aos 15 minutos do primeiro tempo, a equipe do Paraná abriu o placar, com Claudinho, de cabeça.

O restante da partida foi disputada até o final. Yago Noal foi um dos destaques do Inter, participando ativamente das jogadas de ataque. No fim, o Athletico ainda teve chances para ampliar. Porém, o placar ficou igual: 1 a 0.

Regulamento

Assim como o Brasileirão principal, o sub-20 conta com 20 participantes. Porém, a competição júnior é disputada em turno único.

Os oito primeiros avançam às quartas de final. A primeira fase termina em 23 de julho. O Inter conquistou o torneio uma vez, em 2021.