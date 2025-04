Inter joga mal e perde para o Cuiabá no Brasileirão sub-20

Inter sofreu contra o Cuiabá. AssCom Dourado / Divulgação

O Inter conheceu a terceira derrota no Brasileirão sub-20 em cinco rodadas. Jogando no CT Manuel Dresch, em Cuiabá, a equipe da casa venceu por 1 a 0, com gol de David.

Com o resultado, o Colorado cai para a 14ª posição, com seis pontos conquistados. São duas vitórias e três derrotas na competição. Já o Dourado sobe para a oitava posição, com sete pontos ganhos.

O Inter encara o Bahia na próxima rodada. O jogo será na quarta-feira (16), às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O Cuiabá entra em campo na mesma data, às 16h, novamente em casa, diante do Palmeiras.

O jogo

Durante o jogo, a equipe colorada criou pouco e não teve chances claras de marcar. O primeiro tempo acabou com o placar zerado.

No segundo tempo, o Inter até melhorou e ficou com mais frequência no campo de ataque do adversário. Porém, justamente nesse momento do jogo, o gol do Dourado saiu.

Aos 28 minutos da segunda etapa, o Cuiabá abriu o placar, com boa jogada de Mansano pela esquerda. Ele limpou a marcação colorada e passou para David chutar para o gol, que já estava sem goleiro.

Mesmo perdendo, o Inter não conseguiu buscar o empate. Nos minutos finais, o Dourado quase ampliou o marcador.

