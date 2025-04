Inter indicará contra o Atlético Nacional o caminho que terá na fase de grupos na Libertadores

Carbonero deverá manter vaga de titular no ataque colorado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

É apenas a segunda rodada do Grupo F da Libertadores, mas há muito em jogo na partida das 19h desta quinta-feira (10). O resultado contra o Atlético Nacional no Beira-Rio indicará se o caminho nessa arrancada será tortuoso ou se o time de Roger Machado pavimentará uma situação mais tranquila.

A vitória fará o Inter chegar aos quatro pontos, passando o clube colombiano, dono de três pontos. Na quarta-feira (9), o Bahia venceu o Nacional por 1 a 0, no Uruguai, chegando aos quatro pontos. Para o Inter, não vencer em casa, faria todo o esforço de empatar em Salvador se esvair.

A escalação do time que venceu o Cruzeiro no fim de semana será mantido. Carbonero foi ausência no treino de terça-feira (8), mas retornou às atividades na quarta, o que o credencia para ser titular contra o Atlético Nacional.

Com isso, a formação com o ponta colombiano ao lado de Valencia terá continuação. A ideia de ter a dupla é que eles se complementam. Com Carbonero sendo um jogador de maior flutuação e o equatoriano com maior verticalidade.

Adversário experiente

O Atlético Nacional foi uma das sensações da primeira rodada ao aplicar 3 a 0 no Nacional. O time do técnico Javier Gandolfi conta com jogadores experientes em grandes jogos.

A começar pelo goleiro Ospina, ex-Arsenal. O meia Edwin Cardona é o articulador do time. Veterano, tem passagem pela seleção colombiana e pelo Boca Juniors.

Marino Hinestroza, com passagem pelo Palmeiras, também faz parte da equipe. Outro jogador importante do setor ofensivo é Alfredo Morelos, que atuou pelo Santos em duas temporadas. De ex-santista há ainda Billy Arce, mas este é reserva da equipe.