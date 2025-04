Inter homenageia Leandro Damião antes do confronto contra o Nacional

Dirigentes colorados entregaram placa e camisa para Damião. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Antes do confronto com o Nacional pela Libertadores, na noite desta terça-feira (22), o Inter preparou uma homenagem ao atacante Leandro Damião, que anunciou o encerramento da carreira recentemente.

O maior goleador colorado do século foi ao gramado e recebeu aplausos da torcida, que já tomava as arquibancadas do Beira-Rio.

Ele recebeu uma camisa e uma placa. Sua família estava no estádio. E logo depois, foi em direção à torcida, para ser ovacionado e ouvir o tradicional grito:

— Uh! Terror! Damião é matador.

O centroavante marcou 108 gols em suas duas passagens pelo clube, a primeira entre 2010 e 2013 e a segunda entre 2017 e 2018. Ele ocupa o 10º lugar na lista geral da artilharia histórica do clube.

O mais importante dos gols de Damião foi o segundo da partida de volta da decisão da Libertadores. Ele fez o gol da virada sobre o Chivas, no Beira-Rio, no jogo que terminou com vitória colorada por 3 a 2 e a consagração do bi da América.

Artilheiro tirou foto com os torcedores. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Em 2011, foi o principal jogador da equipe e chegou à Seleção. O centroavante foi o goleador dos Jogos Olímpicos de 2012. Saiu do Inter em 2013, para o Santos.

Ele rodou, ainda, por Cruzeiro, Flamengo, Betis e Frontale Kawasaki. Voltou ao Beira-Rio em 2017 e permaneceu em 2018. Seu último clube foi o Coritiba, onde atuou no ano passado.