Inter goleia o Cruzeiro no Beira-Rio e assume a liderança do Brasileirão

Para coroar a semana dos 116 anos do Inter, no dia do aniversário do Beira-Rio, uma atuação de aplausos.

Soberano do início ao fim, o time de Roger Machado soube aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais desde o primeiro tempo, atropelou o Cruzeiro e chegou a quatro pontos em duas rodadas. Com o resultado, assumiu a liderança do campeonato no critério de cartões vermelhos: tem um a menos em relação ao vice-líder Corinthians.

Alan Patrick, Valencia e Borré marcaram os três, da goleada por 3 a 0, que dá ainda mais ânimo para o próximo compromisso, a estreia em casa na Libertadores, na quinta, contra o Atlético Nacional-COL.

Roger não rodou o grupo como se imaginava. Foram apenas três trocas no time que iniciou contra o Bahia. Juninho, lesionado, Vitinho e Borré saíram da equipe, com Rogel, Carbonero e Valencia de titulares. A mudança foi que Wesley partiu na direita e Carbonero na esquerda. No Cruzeiro, Wanderson, Dudu e Eduardo tinham a missão de abastecer Gabigol.

Equilíbrio foi a definição dos 15 primeiros minutos. Por mais que os dois times tentassem atacar, encontravam defesas bem postadas. Do lado colorado, Fernando é quem ditava o ritmo tanto na defesa quanto na saída de bola. O máximo que o time conseguia eram escanteios. Atrás, não sofria.

Aos 19, um lance capital. Alan Patrick baixou na linha de defesa, buscou a bola e fez um lançamento perfeito, no peito de Wesley, no meio da zaga. O atacante colorado girou e se armava para ficar cara a cara com Cássio quando foi deslocado por Jonathan.

Marcelo de Lima Henrique marcou falta fora da área e expulsou o zagueiro do Cruzeiro. Na cobrança, seis minutos depois, de dentro da meia-lua, Alan Patrick chutou e o goleiro defendeu sem rebote.

O camisa 10 deu uma resposta melhor aos 30. Na verdade, perfeita. Em uma trama que passou por meio time, Bernabei recebeu na esquerda e percebeu Alan Patrick entrando pelo meio. O passe foi na medida e a conclusão melhor ainda: Inter 1 a 0.

O segundo gol só não saiu aos 36 porque Cássio fez uma grande defesa. O lance começou com uma roubada de bola de Fernando na intermediária ofensiva. O Inter até se atrapalhou logo na sequência, mas consertou e fez a bola chegar a Bernabei. O chute foi violento e o goleiro salvou.

Logo depois, não teve jeito. Em uma tabela pela direita, Wesley recebeu na direita, ao lado da área, e cruzou à meia altura. Valencia entrou antecipando a defesa e desviou de Cássio, que ainda tocou a bola, 2 a 0.

O Cruzeiro conseguiu chegar ao ataque duas vezes. Em ambas, as conclusões, uma de Gabigol e outra de Dudu, a bola foi na rede por fora.

Antes do intervalo, só não virou goleada por detalhe. Alan Patrick cobrou falta na área, Valencia concluiu à queima-roupa, no travessão.

E ainda deu tempo para o Cruzeiro responder: Wanderson fez tudo sozinho, da esquerda para o meio, arriscou e também achou a trave.

No fim, Fernando quase marcou o terceiro, arrematando de fora da área e obrigando Cássio a fazer grande defesa, encerrando um primeiro tempo de cartilha do Inter.

Borré completa a festa

Já na saída da segunda etapa, o Inter esteve perto de ampliar. Valencia recebeu um passe primoroso de Aguirre, mas se atrapalhou e não conseguiu concluir. Na cobrança do escanteio, a bola foi desviada e Cássio defendeu. No rebote, Bruno Henrique carimbou Matheus Henrique.

Aos 10, o Inter chegou a fazer o terceiro gol. Carbonero recebeu lançamento espetacular de Ronaldo, às costas da zaga, entrou na área e foi derrubado por Cássio. Na sequência, Wesley dividiu com a defesa do Cruzeiro, a bola pegou na trave e voltou para o atacante colorado, que empurrou para a rede. Após revisão, porém, o gol foi anulado por mão de Carbonero no início da jogada.

Mesmo com a vantagem, o Inter seguia pressionando. Wesley, aos 18, roubou a bola na área e bateu de pé esquerdo, Cássio defendeu. Alan Patrick e Valencia lamentaram porque ambos estavam em posição melhor para concluir.

Aos 23, Alan Patrick deu passe de sinuca, no meio da defesa, para Valencia. O equatoriano driblou Cássio, mas chutou fraco, e Gamarra salvou em cima da linha. Na cobrança do escanteio, ensaiado, rasteiro, Bruno Henrique bateu, a defesa cortou e, no rebote, Ronaldo chutou e Cássio defendeu.

Foi a última participação da dupla. Alan Patrick e Valencia saíram para as entradas de Borré e do estreante Óscar Romero. E a primeira ação da nova dupla virou goleada.

Romero lançou Borré às costas da defesa, o colombiano entortou Gamarra e, de pé esquerdo, tirou Cássio do lance: 3 a 0.

O placar permitiu a Roger promover mais uma estreia. Diego Rosa entrou no lugar de Bruno Henrique, enquanto Vitinho ingressou na vaga de Carbonero.

A goleada não arrefeceu o ritmo da equipe, que continuou em cima. Só não conseguiu ampliar ainda mais o placar. Mas deixou a torcida, o time e o clube satisfeitos. Uma semana perfeita no aniversário.

BRASILEIRÃO — 2ª RODADA — 6/4/2025

INTER (3)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabei; Fernando (Ronaldo, int.), Bruno Henrique (Diego Rosa, 34'/2ºT); Carbonero (Vitinho, 34'/2ºT), Alan Patrick (Romero, 24'/2ºT) e Wesley; Valencia (Borré, 24'/2ºT).

Técnico: Roger Machado

CRUZEIRO (0)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki (Marlon, 39'/2ºT); Lucas Romero, Matheus Henrique; Wanderson (Rodriguinho, 30'/2ºT), Eduardo (Gamarra, 26'/1ºT) e Dudu (Marquinhos, 30'/2ºT); Gabigol (Lautaro Díaz, int.).

Técnico: Leonardo Jardim

GOLS: Alan Patrick (I), aos 30, Valencia (I), aos 38 minutos do 1º tempo; Borré (I), aos 30 minutos do 2º tempo;

CARTÃO AMARELO: Bernabei, Alan Patrick (I); Cássio (C);

CARTÃO VERMELHO: Jonathan (C);

LOCAL: Beira-Rio;

PÚBLICO: 31.321 (27.974 pagantes);

RENDA: R$ 749.921;

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa) e Renan Aguiar da Costa (trio do Ceará). VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP).