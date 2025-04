Inter faz promoção para partida de estreia na Copa do Brasil 

Mais de 35 mil torcedores estiveram no Beira-Rio contra o Ju. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter volta a campo nesta terça-feira (29), contra o Maracanã-CE, pela terceira fase da Copa do Brasil. Para este compromisso, a direção colorada está repetindo a promoção que levou mais de 35 mil colorados na partida diante do Juventude. Algumas modalidades associativas apresentam a possibilidade de um acompanhante a custo zero.

Os sócios Carteira Vermelha, Parque Check-in, Patrimonial e Locada podem levar um acompanhante no jogo contra o Maracanã de forma gratuita. É importante que essas entradas para acompanhantes sejam adquiridas através do site mundocolorado.com.

Outras modalidades associativas apresentam descontos especiais. Nos portões 2, 3 e 7, acompanhantes Campeão do Mundo e Parque Ingresso pagarão R$ 14. Os sócios Nada Vai nos Separar pagam R$ 42 pelo acompanhante. Nas áreas livres, os valores para os acompanhantes custam entre R$ 44 e R$ 132.

Inter e Maracanã jogam nesta terça-feira (29), às 19h, no Beira-Rio. O jogo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O confrontonde volta, no Ceará, vai ocorrer no dia 22 de maio.

Valores dos ingressos para os sócios do Clube. Divulgação/Inter