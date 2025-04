Inter espera três reforços caseiros para o Gre-Nal 447

Roger deve contar com zagueiro e atacante titulares. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O técnico Roger Machado espera ganhar três reforços para o clássico Gre-Nal do próximo sábado (19), na Arena. Além dos zagueiros Juninho e Victor Gabriel, recuperados de lesões musculares, o treinador aguarda pelo retorno de Wesley. O atacante tem presença aguardada para o treinamento desta sexta-feira (18).

A expectativa é de que os três jogadores estejam à disposição para o Gre-Nal 447. Victor Gabriel e Juninho já participaram normalmente da atividade desta quinta-feira (17). Os zagueiros, inclusive, foram citados pelo técnico Roger Machado após a derrota para o Palmeiras:

— Eu acho que os dois já estarão. Tanto o Victor quanto o Juninho já estarão à disposição. Se a gente quisesse precipitar um retorno de ambos, a gente até poderia para esse jogo (contra o Palmeiras), mas com 100% de segurança para o clássico.

A situação de Wesley

A situação de Wesley vai depender de sua presença no treinamento desta sexta-feira (18). Caso participe normalmente do trabalho, o atacante deverá ser escalado no time titular que vai enfrentar o Grêmio.

— O Wesley foi um desconforto. Mas como o Wesley teve um episódio que também foi, acho que no ano passado, quando jogou com um pouco de desconforto, que depois acabou se transformando em lesão, deixa uma insegurança no atleta de novamente acabar podendo ficar mais tempo fora. Vamos ver como é que ele vai estar clinicamente — explicou Roger Machado

A tendência é de que Wesley reúna condições de estar à disposição para o Gre-Nal de sábado. Assim, Roger teria duas mudanças na equipe que perdeu para o Palmeiras.

Victor Gabriel no lugar de Rogel e Wesley na vaga de Bruno Tabata. De resto, seria o mesmo time que foi batido por 1 a 0 no Beira-Rio, na noite da última quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão.

Com isso, a única baixa confirmada que Roger Machado terá para o próximo compromisso válido pelo Brasileirão será o atacante Carbonero. Com uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda, o colombiano deve retornar aos gramados dentro de um mês.