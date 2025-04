Inter espera retorno de Victor Gabriel ainda nesta semana

Zagueiro de 20 anos conquistou a titularidade durante o Gauchão 2025. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O técnico Roger Machado deve contar com o retorno de um titular importante ainda nesta semana. Recuperado de lesão na coxa direita, Victor Gabriel pode ser opção contra o Palmeiras, na quarta-feira (16). O mais provável, porém, é que o retorno ocorra sábado (19), no clássico Gre-Nal.

— Não sei se para o meio da semana. Vou dar uma forçadinha para ver se eu consigo o Victor (Gabriel) antes. Ele já passou pelo período da transição e penso que agora, no começo da semana, ele deve ser gradativamente inserido nas atividades — revelou Roger Machado em entrevista coletiva no domingo (13) após o empate com o Fortaleza.

O defensor sofreu uma lesão de grau 2 no segundo jogo da final do Gauchão, no dia 16 de março. Desde então, foi substituído por Juninho e Rogel.

Caso já retorne como titular, Victor Gabriel entra na vaga de Rogel. A menos que o treinador opte por preservar Vitão, que vem de uma sequência de nove partidas, sempre atuando os 90 minutos.

O zagueiro de 20 anos soma 12 partidas pelo Colorado e conquistou a titularidade durante o Campeonato Gaúcho deste ano.