Inter encara Fortaleza para superar sequência invicta conquistada no ano passado

Roger Machado não perdeu jogo oficial este ano. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter ainda não encontrou seu teto em 2025. São 16 partidas sem derrota. Contra o Fortaleza, no domingo (13), estará em campo a oportunidade de bater uma marca alcançada por Roger Machado e seus jogadores.

No ano passado, a equipe também ficou 16 jogos sem ser batida, passando setembro, outubro e novembro sem perder uma única vez, sempre em jogos pelo Brasileirão.

Depois vieram quatro derrotas consecutivas. Somando tudo, nas últimas 36 vezes em que atuou, o Inter perdeu só em quatro oportunidades. As derrotas foram para Flamengo, Botafogo, Fortaleza e seleção do México, em amistoso.

Dentre as seis principais ligas do mundo, incluindo Premier League, Série A italiana, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Brasileirão, Inter e Barcelona são os únicos clubes invictos no ano — o dado leva em conta só partidas oficiais.

Em caso de vitória ou empate no Castelão, o time alcançará a quinta maior sequência de invencibilidade colorada no século, igualando os 17 jogos de 2009. O recorde são as 27 partidas sem perder da equipe de Abel Braga em 2006.

Como chega o Fortaleza?

O Fortaleza não repete os bons momentos das temporadas mais recentes. O time de Juan Pablo Vojvoda patina em 2025.

Perdeu o Cearense, se classificou com dificuldade na Copa do Nordeste e levou goleada do Racing, em casa, na Libertadores.

Vojvoda mexe no time com constância. Jogadores contratados como David Luiz, Pol Fernández e Diogo Barbosa ainda não renderam. Há poucos dias, o departamento de futebol sofreu mudanças com as demissões do gerente executivo e do diretor de futebol. O time titular na partida suspensa contra o Colo-Colo está cotado para ser o mesmo do início do jogo contra o Inter.

Maiores invencibilidades do Inter no século