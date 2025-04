Inter encara contra o Palmeiras sua segunda "minifinal" no Brasileirão

Raphael Veiga e Wesley, em jogo pelo Brasileirão do ano passado. Jefferson Botega / Agencia RBS

Sabe-se lá quantas serão. Nessas primeiras horas do Brasileirão 2025, o Inter vai para sua segunda "minifinal", aqueles jogos-chave que surgem ao longo das 38 rodadas. O Inter e Palmeiras desta quarta (16), às 19h30min, é uma dessas partidas, mesmo que seja pela quarta rodada.

Os clubes ainda tateiam a competição, mas em uma análise das últimas edições, dos orçamentos e dos resultados deste ano, Inter e Palmeiras estão na turma autorizada a sonhar com o título nacional. Nenhuma das duas equipes vai para sua primeira "minidecisão" deste Brasleirão.

O Inter estreou contra o Flamengo, outro bem cotado para ocupar a primeira posição ao fim do torneio. O empate em 1 a 1 foi comemorado. Agora tem o Palmeiras. No fim de semana, tem clássico contra o Grêmio. Como diz o técnico Roger Machado, o Brasileirão se ganha nas últimas rodadas e se perde nas primeiras.

Então, há muito em jogo naturalmente. Mas enfrentar um oponente neste porte agora parece ser cedo demais.

— Deixa esses grandes times se pegarem para o meio, fim do turno, do campeonato. Podem brigar pelo título até o fim e sem os confrontos diretos — lamenta Fabio Piperno, comentarista da Jovem Pan, ressaltando a importância da partida desta noite no Beira-Rio.

Confrontos diretos

Em três rodadas, o Palmeiras enfrentou o Botafogo, em um duelo entre os campeões mais recentes do Brasileirão. O empate em casa ficou abaixo do desejado. Depois, embate contra o Corinthians, com vitória retumbante. O Inter amplia a sequência de peso nessa arrancada.

— É uma "minifinal" de campeonato, sim. São postulantes ao títulos, junto com Flamengo e Atlético-MG. Inter sempre deu problemas ao Palmeiras — analisa o jornalista Mauro Beting, identificado palmeirense, de longos serviços prestados à imprensa esportiva.

Nos últimos cinco confrontos, a vantagem é gaúcha. São duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Nas últimas cinco edições do Brasileirão, Inter e Palmeiras foram presença constante entre as primeiras posições. Os colorados somam dois vices e um quinto lugar. Os palmeirenses foram bicampeões, duas vezes vice e uma vez terceiro lugar, sempre sob o comando de Abel Ferreira.

Perspectiva de Argel

Ex-zagueiro de Inter e Palmeiras, Argel Fuchs acredita que um duelo deste porte mostrará o que cada um dos times poderá oferecer no restante da temporada:

— Vejo os dois como sérios candidatos ao campeonato. O Inter é muito organizado, tem reposição no elenco, uma comissão técnica experiente, um grupo homogêneo. O Palmeiras, com o Abel Ferreira, dispensa comentários. É um jogo que todos estão ansiosos para ver. É uma partida importante para os times testarem as suas capacidades.