Inter em alta e Palmeiras invicto se encontram no Beira-Rio pelo Brasileirão

Alan Patrick volta ao time do Inter. Jefferson Botega / Agencia RBS

Um Inter mais próximo do ideal será visto na noite desta quarta-feira (16), no Beira-Rio. Após poupar alguns jogadores no fim de semana, o técnico Roger Machado os recolocará em campo para o jogo da 4ª rodada do Brasileirão contra o Palmeiras, às 19h30min.

Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bernabei, que não atuaram no 1 a 1 com o Fortaleza, retornam ao time. Valencia jogou poucos minutos e também retoma sua posição no comando de ataque.

Dois titulares são ausência. Carbonero sofreu lesão muscular no Ceará e fica de fora. Bruno Tabata e Vitinho são os concorrentes pela vaga. Victor Gabriel será preparado para o Gre-Nal do fim de semana e segue de fora, com Rogel mantido na formação inicial.

Pontuar em casa, significará a manutenção da invencibilidade do ano. Em caso de vitória ou empate, o Inter chegará a 18 jogos sem derrota, quarta maior sequência deste século. A partida será a primeira de cinco seguidas em Porto Alegre.

O adversário

O Palmeiras vive situação diferente. O confronto em Porto Alegre inicia uma série de três partidas consecutivas como visitante. Nos próximos seis jogos, cinco serão longe de São Paulo.

O técnico Abel Ferreira segue sem contar com o lateral-direito Marcos Rocha. Após ficar no banco na vitória sobre o Corinthians, no sábado (12), ele sofreu um edema na panturrilha.

O zagueiro Murilo, com lesão muscular, também será ausência. O atacante Paulinho estreou no fim de semana, mas ainda não será titular da equipe.

Passadas três rodadas, o Palmeira soma sete pontos e divide a liderança do Brasileirão com o Flamengo. Após um início de ano claudicante, a equipe soma seis partidas sem derrota.

A última foi na final do Paulistão para o Corinthians. O Inter tem cinco pontos e está na sexta colocação.

