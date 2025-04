Inter e Cruzeiro devem apresentar formações ofensivas neste domingo

Roger quebra a cabeça para montar o time. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Para manter a invencibilidade e fazer valer o fator local, o Inter recebe o Cruzeiro na segunda rodada do Brasileirão. A partida é às 18h30min deste domingo (6), no Beira-Rio, e o time deve ter novidades. O adversário também busca um norte na temporada e tende a apresentar uma formação bastante ofensiva, com velhos conhecidos de Porto Alegre.

Roger tende a rodar parte do grupo, como o zagueiro Juninho, o volante Fernando e o ponteiro Wesley. Rogel, Ronaldo e Carbonero entrariam em seus lugares. Valencia também pode aparecer entre os titulares, na vaga de Borré.

Gabigol e Wanderson devem jogar

No Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim vai para seu sexto jogo oficial no comando da equipe. Ainda em busca do modelo ideal, o time foi definido no treino de sábado. Matheus Pereira, que acompanha o nascimento do primeiro filho, não deve viajar ao RS.

Ainda assim, o time tende a apresentar uma formação ofensiva, com quatro atacantes de origem: Dudu, Kaio Jorge, Gabigol e Wanderson. Dudu se junta a Matheus Henrique, Wallace e Cássio como ex-Grêmio, Wanderson e William já passaram pelo Inter. Na estreia, os mineiros venceram o Mirassol por 2 a 1.