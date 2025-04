Inter deve ter retornos e um possível desfalque para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

Roger Machado pode ter até seis retornos ao time titular contra o Palmeiras. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter que vai entrar em campo contra o Palmeiras, no Beira-Rio, deve ser bem diferente do que empatou com o Fortaleza, no domingo (13). Isso porque Roger Machado terá retornos importantes ao time titular, além de um provável desfalque.

A principal notícia é a possível volta de Victor Gabriel, recuperado de lesão muscular. A presença do zagueiro para o meio da semana não é certa, mas gera expectativas no treinador.

Alanpa, Fernando e Bernabei

Além disso, Alan Patrick, Fernando e Bernabei, que sequer viajaram a Fortaleza por preservação, assumem naturalmente a titularidade. Casos parecidos com os de Valencia, que entrou no segundo tempo contra os cearenses, e Bernabei, que ficou no banco.

Alan Patrick durante treinamento. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Por outro lado, Carbonero é preocupação. O atacante deixou a partida de domingo (13) machucado. Ele ainda será avaliado pelo departamento médico, mas deve ser baixa a curto prazo. Caso não tenha condições, Bruno Tabata e Vitinho brigam pela vaga.

Provável escalação

Um provável Inter para enfrentar o time de Abel Ferreira tem: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Tabata (Vitinho), Alan Patrick e Wesley; Valencia.