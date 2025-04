Inter desenvolve projeto para aprimorar jovens na transição para o elenco profissional

Meia Gustavo Prado é um dos atletas submetidos à análise individual. Ricardo Duarte / Inter

Contra o Atlético Nacional, na noite desta quinta-feira (10), não havia nenhum jogador formado nas categorias de base do Inter sentado no banco de reservas do Beira-Rio. Isso não quer dizer que o Colorado fechou os olhos para os pratas da casa.

Pelo contrário, desde o início do ano, o clube tem implementado um projeto para aprimorar os atletas que vivem a transição para o elenco profissional.

Chamado de Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), o programa é coordenado pelo diretor esportivo D'Alessandro, em conjunto com Pablo Fernandez, que comandou o time sub-20 na última temporada e, desde setembro, foi fixado como auxiliar técnico da comissão principal.

O objetivo é detectar pontos em que os garotos precisam evoluir de forma individual, para submetê-los a trabalhos específicos após as sessões de treinamentos com o restante do elenco.

Além da análise de vídeos personalizados, os atletas realizam atividades de complemento muscular na academia. Eles são observados pela fisiologia e pela preparação física. Trabalhos técnicos e táticos no gramado do CT Parque Gigante também ocorrem.

Entre as correções feitas nos atletas, está a adaptação ao modelo de jogo executado por Roger Machado, com aprimoramento da pressão alta e recomposição defensiva, por exemplo.

Leia Mais Jogadores do Inter acumulam até 360 minutos em campo desde a data Fifa de março

Oportunidades aparecem

Apesar de estarem participando do programa, estes jogadores não estão privados de aparecerem entre os relacionados e até mesmo de entrarem em campo.

Um exemplo disso se deu na semifinal do Gauchão quando, desfalcado por lesões de Alan Patrick, Wesley e Borré, o Inter precisou acionar Gustavo Prado, Yago Noal e Ricardo Mathias diante do Caxias.

— Isso prova a força da base e a coragem do clube em fortalecer o treinador para que eu pudesse utilizar estes meninos todos. Isso pavimenta uma ideia que o clube precisa, de revelar estes jogadores com a atmosfera da casa, disputando esta decisão — comentou o treinador colorado na ocasião.

A ideia é que a implementação do PDI não interfira no desempenho dos treinos e jogos da equipe principal, com estes atletas podendo descer para servir à equipe sub-20.

Mas, diante da possibilidade de preservar titulares desgastados na próxima rodada do Brasileirão, alguns garotos que participam deste projeto podem ser chamados para compor a delegação que viajará a Fortaleza neste sábado (12).