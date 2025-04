Inter decidirá terceira fase da Copa do Brasil fora de casa  

Colorado busca o bi na Copa do Brasil, RAFAEL RIBEIRO / CBF

O Inter decidirá a vaga nas oitavas da Copa do Brasil longe do Beira-Rio. A definição saiu após o sorteio indicar que o adversário do Colorado na terceira fase será o Maracanã (CE).

As datas dos jogos ainda não foram definidas. No entanto, os duelos estão previstos para as semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio.

Assim, o Colorado abre o confronto no Beira-Rio. Cerca de três semanas depois, decidirá a classificação em Maracanaú, no Ceará.

Os duelos farão parte da maratona de 19 jogos em 64 dias. Veja o calendário abaixo.

Calendário do Inter

Flamengo (Maracanã) - 29/3*

Bahia (Fonte Nova) - 3/4*

Cruzeiro (Beira-Rio) - 6/4*

Atlético Nacional (Beira-Rio) - 10/4

Fortaleza (Castelão) - 13/4

Palmeiras (Beira-Rio) - 16/4

Grêmio (Arena) - 19/4

Nacional (Beira-Rio) - 22/4

Juventude (Beira-Rio) - 26/4

Maracanã (Beira-Rio)- 30/4**

Corinthians (Itaquera) - 3/5

Atlético Nacional (fora) - 8/5

Botafogo (Nilton Santos) - 11/5

Nacional (fora) - 15/5

Mirassol (Beira-Rio) 18/5

Maracanã (Estádio Prefeito Almir Dutra) - 21/5**

Sport (Ilha do Retiro) - 25/5

Bahia (Beira-Rio) - 28/5

Fluminense (Beira-Rio) - 1º/6

* já realizados

** datas-bases