Inter confirma renovação de contrato com Roger Machado

Roger Machado está de contrato renovado. O treinador do Inter agora tem novo vínculo com o clube, válido até dezembro de 2026.

As negociações para a renovação já vinham ocorrendo nos últimos dias. O acordo oficial foi comunicado neste sábado (12).

"É uma alegria imensa seguir neste projeto. Estou plenamente adaptado ao clube e cada vez mais motivado para continuar construindo uma trajetória de conquistas com esse grupo. O ambiente de trabalho é extremamente positivo, e a força da nossa torcida tem sido determinante nesse processo. A confiança da diretoria foi essencial desde o início, assim como o acolhimento e a sintonia entre a comissão que trouxe comigo e os profissionais que já atuavam no clube. Essa integração foi natural e tem sido um dos diferenciais do nosso dia a dia", disse Roger Machado através da nota oficial divulgada pelo Inter.