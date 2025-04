Inter confirma lesão muscular de Borré; veja o tempo estimado de parada

O técnico Roger Machado terá problemas para compor o ataque do Inter nas próximas partidas. O clube confirmou nesta terça-feira (29) que o colombiano Rafael Borré sofreu uma lesão muscular grau 2 no posterior da coxa esquerda e será desfalque nas próximas semanas.

Com isso, Enner Valencia é hoje o único centroavante do grupo principal disponível para atuar em três competições.

Desfalque na Libertadores

O Inter não divulgou oficialmente o tempo estimado de parada de Borré. Porém, conforme apurado por Zero Hora , a tendência é de que o colombiano fique fora de quatro a cinco semanas.

Neste cenário, ele é dúvida para a partida contra o Bahia , no dia 28 de maio, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Atacantes da base

Ricardo Mathias sofreu um entorse no joelho direito durante um treinamento e, segundo o Inter, está na etapa final da recuperação.

Lucca Holanda , por sua vez, tem uma lesão no adutor da coxa direita e está em fase de retreinamento.

