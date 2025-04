Inter coloca bandeira do Beira-Rio a meio-mastro em luto por Manga

A diretoria ainda prepara mais homenagens ao ex-goleiro, que morreu na manhã desta terça-feira (8), no Rio de Janeiro . A ideia é realizar algumas ações antes da partida da próxima quinta (10), contra o Atlético Nacional de Medellín , pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Organizadora do torneio, a Conmebol impõe restrições aos jogos, mas o clube já fez contato com a entidade sul-americana para ir além do minuto de silêncio. Ainda não há detalhes sobre o que está sendo planejado.