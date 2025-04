Inter celebra 116 anos com grande festa e promoção de ingressos no Beira-Rio

Beira-Rio receberá o show de aniversário, nesta sexta-feira, e o duelo contra o Cruzeiro, no domingo. André Ávila / Agencia RBS

Já se vão 116 anos desde que os irmãos Henrique, José Eduardo e Luiz Poppe decidiram fundar o Sport Club Internacional. Neste 4 de abril, colorados saem às ruas orgulhosos da história, das conquistas, dos embates e do que representa torcer para este clube. E, à noite, uma grande festa na casa vermelha celebrará a data. A Noite Gigante agitará o Beira-Rio e também poderá levar torcedores ao próximo jogo, contra o Cruzeiro.

O show do sambista Mumuzinho é a principal atração do evento que ocorrerá no estádio com formato Anfiteatro (palco virado para a arquibancada, para não prejudicar o gramado). Os portões abrem às 18h, e às 20h começa a festa, que contará também com DJ Finna, Imperadores do Samba, escola campeã do Carnaval de Porto Alegre, Grupo Zueira e Banda da Guarda Popular.

Em Porto Alegre para a divulgação do show, Mumuzinho esteve na sede do Grupo RBS na quinta-feira (3). E deixou clara a empolgação para a apresentação no Beira-Rio, que também está no final de semana de aniversário (completa 56 anos no domingo):

— Quero guardar esse momento na minha memória afetiva com o clube. O Colorado é um dos maiores campeões do futebol brasileiro.

Promoção para Inter x Cruzeiro

A direção também montou uma promoção para o próximo jogo, que liga a partida contra o Cruzeiro, no domingo, ao show desta sexta-feira. Associados com acesso garantido ou que realizam check in e que adquirirem ingressos para a Noite Gigante terão direito a um cupom de 100% de desconto na entrada de um acompanhante para o confronto do Brasileirão. Os sócios das modalidades Academia do Povo, Nada Vai Nos Separar e Campeão do Mundo deverão usar o cupom de 100% de desconto para compra de seus ingressos.

Os ingressos para a Noite Gigante estão à venda no Mundo Colorado.