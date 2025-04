Inter aposta no fator local para encerrar maior sequência sem vitórias em 2025

A comprovação é registrada no Inter que chegou nesta terça-feira (22) à sua maior sequência sem vitórias no ano. Nos últimos quatro jogos, são três empates e uma derrota — a única do clube em 2025.

Jogos em casa

O Inter tenta aproveitar a sequência de confrontos no Beira-Rio para encerrar com a sequência sem vitória. No sábado (26), enfrenta o Juventude, pelo Brasileirão. Na terça-feira (29), encara o Maracanã-CE, pela Copa do Brasil. A direção já prepara promoções para os torcedores são preparadas pela direção para encher o Beira-Rio.