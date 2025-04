Inter abre venda de ingressos voltada a não sócios para jogo contra o Atlético Nacional

Inter enfrentará o Atlético Nacional no Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter abriu, nesta terça-feira (8), a venda de ingressos voltada a não-sócios para o jogo contra o Atlético Nacional, na próxima quinta-feira (10), às 19h, no Beira-Rio. O duelo é válido pela segunda rodada da Libertadores.

Os valores variam de R$ 80 a R$ 349, dependendo do setor escolhido. O torcedor pode adquiri-los através do Mundo Colorado.

O check-in para sócios estava aberto desde o último domingo (6) e, dependendo da modalidade, os valores variam de R$ 24 a R$ 279. As crianças não-sócias (de 5 a 11 anos) devem confirmar presença através do ingresso sem custo, também no Mundo Colorado.

Valores dos ingressos

Ingressos variam de R$ 24 a R$ 349. - / Divulgação/Inter

Mais informações

O acesso ao estádio será realizado diretamente nos portões selecionados no check-in ou ingresso;

nos portões selecionados no check-in ou ingresso; A entrada de serviço para funcionários e terceiros que trabalharão no jogo se dará pelo portão 3 – exclusivamente com credenciamento, realizado no Gigantinho;

no jogo se dará pelo portão 3 – exclusivamente com credenciamento, realizado no Gigantinho; O pátio do estádio estará protegido por um perímetro de segurança , com acesso liberado de torcedores através dos pontos controlados pela segurança do clube;

, com acesso liberado de torcedores através dos pontos controlados pela segurança do clube; Os acessos controlados estarão distribuídos ao longo de Avenida Padre Cacique, Rua Nestor Ludwig, Estátua do Fernandão, edifício garagem e Espaço Sunset (escadaria).

Acesso de menores de 18 anos

Confira abaixo as informações sobre acesso de crianças (0 a 11 anos) e adolescentes (12 a 17 anos).

REGRA GERAL: todas as crianças e adolescentes, sócios ou não-sócios, precisam comprar ingresso através do Mundo Colorado

todas as crianças e adolescentes, sócios ou não-sócios, através do Mundo Colorado Crianças de colo até 4 anos: a entrada é gratuita, devendo estar acompanhada pelo responsável. Estão dispensados de confirmar presença.

5 a 11 anos:

Sócio Coloradinho e não-sócios: o responsável deve realizar a compra do ingresso através do Mundo Colorado.

ATENÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE ACESSO DE CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS: realizado a compra, a criança de 5 a 11 anos estará apta a comparecer ao estádio para que seja feito o procedimento de acesso em um dos (11) onze estandes que estarão instalados junto a cada portão (nível inferior) e das (4) quatro rampas de acesso ao nível superior, onde o responsável deverá apresentar ao operador de acesso a carteira do Coloradinho com a compra devidamente realizada ou, no caso de crianças não sócias, o voucher de troca.

Lembrando: os estandes de trocas abrem uma hora antes da abertura dos portões.

Após a conferência do acesso válido pelo operador, as crianças receberão uma pulseira de identificação oficial do clube, a qual vai permitir a sua entrada ágil e segura em todas as catracas da área livre do estádio, sempre acompanhando o responsável, os quais deverão possuir os seus respectivos acessos. Somente crianças acessarão com a pulseira.

Importante destacar que após a leitura da carteira ou do voucher nos estandes de identificação de crianças, estes perderão a sua validade. A pulseira é a garantia de entrada ao interior do estádio.

12 a 17 anos

Sócios e não-sócios: devem comprar o ingresso e apresentar a carteira na catraca ou o E-ticket e documento com foto para acessar o estádio.